Alane cria surpresa para o Dia Internacional da Mulher com sacos de lixo

Com ajuda de Isabelle, Alane preparou flores com sacos plásticos de lixo para celebra o Dia internacional das Mulheres, no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Alane começou a preparar flores com sacos de lixo e chamou Isabelle para ajudá-la. A bailarina ainda fez questão de dizer que os devolveria para a casa.