O que é 'O Astronauta', filme de Adam Sandler que está bombando na Netflix

Adam Sandler, 57, está bombando com seu novo filme para a Netflix, "O Astronauta". Diferentemente das produções em que costuma atuar, desta vez, o ator vive um homem no espaço com um drama pessoal e uma companhia inusitada: uma aranha gigante.

O que acontece em 'O Astronauta'

Adam Sandler interpreta o astronauta checo Jakub Procházka. Há seis meses em uma missão espacial, o homem enfrenta a solitude do espaço e a distância de sua esposa, Lenka (Carey Mulligan).