Yasmin repensa opinião sobre Tá Com Nada e diz que 'dará tudo' por Líder

Yasmin Brunet repensou sua opinião sobre o Tá Com Nada no BBB 24 (Globo) no Raio-X de hoje (7).

O que aconteceu

Fernanda levou uma punição ontem (6) durante a festa do BBB e acabou levando a casa toda para o Tá Com Nada.