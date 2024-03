'Tô quase esquecendo o sabor da vitória', diz Fernanda no BBB 24

Fernanda disse no Raio-X de hoje (7) que "precisa" ganhar a próxima prova do Líder do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Fernanda, que já foi Líder e Anjo no BBB, confessou no Raio-X que está ansiosa pela próxima prova do reality.