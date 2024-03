Tiago Abravanel diz que se masturbou após casal transar ao seu lado no BBB

Tiago Abravanel revelou que se masturbou duas vezes durante confinamento no BBB 22, e admitiu que em uma dessas ocasiões foi após Eliezer e Natália fazerem sexo ao seu lado.

O que aconteceu

Abravanel explicou que estava deitado na cama, quando Eli e Nat começaram a transar. Ao ver os movimentos e o barulho que o casal fazia, ele ficou com "gatilho" e correu para o banheiro se aliviar. "O que aconteceu foi o seguinte: o Eli e a Natália foram [transar] do meu lado, ouvi aquele negócio, deu gatilho, fui ao banheiro rapidão", relatou durante participação no podcast Cara a Cara.

Cantor explicou que não se incomodou com o fato de ter câmera no banheiro e brincou que quem estava na edição do reality na época o viu se masturbando. "Quem tá na edição viu. A câmera não é de frente, fica aqui ô [acima da cabeça]. Como eu sou grandes eles só viram o movimento aqui [gesto de masturbação], e o meu negócio não é nada demais, então...".