Schueng: BBB precisa de lideranças inéditas para não virar monólogo de Davi

Para Dieguinho, nada favoreceria mais a atual etapa do BBB do que um líder inédito - que não seja o motorista baiano. "Lideranças que ainda não aconteceram precisam acontecer para que o jogo tire um pouco o foco do Davi. Sabemos que ele nunca vai perder [de fato] o foco, mas o jogo fica chato se ficar Davi o tempo inteiro, se ficarmos orbitando o Davi 100% do tempo."

Schueng pensa que tamanho destaque a Davi na competição acaba desfavorecendo o próprio programa. "Se ficarmos orbitando o Davi 100% do tempo, como que caçando ele no Globoplay, acaba virando um monólogo. Não é o que esperamos do BBB. Esperamos movimentação."

Schueng: Ao ajudar Yasmin, Davi prova que separa convivência do lado humano

Davi Brito mostrou-se preocupado ao notar Yasmin Brunet, 35, praticamente passando mal no BBB 24 (Globo) e se dispôs a ajudá-la. A modelo agradeceu, tranquilizou-o a respeito e, mais tarde, deu um coração para Davi no queridômetro.

Dieguinho Schueng pensa que, ao oferecer ajuda a Yasmin, o motorista de aplicativo provou que é capaz de diferenciar o que tange à competição das questões pessoais. "Ele sabe muito bem separar a convivência do lado humano. Embora a veja como adversária, naquele momento a viu como um ser humano sentindo dor. Até por ser um cara que quer estudar medicina, ele se ajuda ainda mais quando tem esse tato."