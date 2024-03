Rafa Kalimann aparece pela 1ª vez em cena de 'Família É Tudo'

Na noite de quinta (7), foi exibida a aguardada estreia de Rafa Kalimann na novela "Família É Tudo" (Globo).

O que aconteceu

Em sua 1ª cena, a atriz contracenou com Jayme Matarazzo. Na novela, eles vivem o casal Jéssica e Luca. Logo vimos a personagem de Rafa discutindo com o namorado. Isso porque Electra (Juliana Paiva), ex-namorada do moço e antiga amiga dela, saiu da prisão.