Péssima jogadora, Yasmin insiste em enredo contra Davi mesmo após paredão

Para Dieguinho, Yasmin peca por insistir em ir contra Davi apesar do evidente favoritismo da audiência do BBB por ele. "Ela quer continuar tentando emplacar narrativas anti-Davi após a expulsão da Wanessa, o que comprova que, além de não se posicionar [no programa], a Yasmin é uma péssima jogadora. Ela é burra em insistir numa narrativa em que a resposta do público é a permanência do cara."

A comentarista Kerline Cardoso opina que esta é mais uma prova de que a Globo precisa voltar a produzir o BBB somente com anônimos. "Camarote já deu! Chega de colocar famosos lá dentro [do programa]! Deixa entrar a galera pobre, que está devendo! Deixe que se matem por R$ 3 milhões! É uma palhaçada isso [de Camarote]!"

Kerline: Yasmin Brunet vira chacota do BBB 24 e até piada para Boninho

A casa do BBB 24 (Globo) recebeu com grande frustração a notícia de que Michel, 33, era o eliminado da noite desta terça (5). Boa parte do elenco tinha esperança na saída de Davi, 21, desafeto geral da casa - e favorito do público ao prêmio final.

Para Kerline Cardoso, entretanto, nada foi mais divertido que ver Boninho, 61, debochar do pedido de Yasmin à produção após a volta de Davi: um maço de cigarros. "Yasmin está sendo a maior chacota e piada deste BBB 24, a ponto de Boninho fazer um reel pós-paredão fazendo um grande deboche com ela."