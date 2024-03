Novelão com vilã meio Maíra Cardi: o que descobrimos sobre 'Beleza Fatal'

Tomás (Rosa) redescobrirá o amor com Andréa (Kiara Felippe), uma mulher trans, e eles viverão uma trama romântica "tradicional". "O fato de ela ser uma mulher trans mal entra. [...] Eu não acredito numa dramaturgia didática ou impositiva de ideias. Acho que as boas histórias se mostram pelo que são, não porque estou forçando. Não tem discurso nesse núcleo, tem drama", diz Montes.

O casal romântico [da novela] é esse. A gente coloca esse encontro entre um homem e uma mulher trans como um homem e uma mulher. Que as pessoas, o senhorzinho lá no interior, perceba que é apenas o amor entre um homem e uma mulher. [...] A relação entre os dois é muito pura e sincera. Murilo Rosa

Marcelo Serrado e Caio Blat são Rog e Benjamin em 'Beleza Fatal' Imagem: Pivô Audiovisual

A novela é um "suspense policial", mas não terá a violência gráfica característica dos outros trabalhos de Raphael. "É uma novela que homenageia novelas como 'Paraíso Tropical', 'A Próxima Vítima', 'Vale Tudo'. É uma novela de crime, em que os personagens morrem e tem gente matando gente. [...] Mas não é uma série de suspense/terror, um thriller violento. É uma novela", conta o autor.

A trama terá 40 capítulos e será uma novela com ritmo de série. "[Esse formato] não precisa de reiteração. Se acontece uma coisa na novela, não preciso ter todos os núcleos comentando, que uma característica da novela da TV aberta. Num produto do streaming, a história tem que avançar o tempo inteiro."