Sem saber de término, Lucas manda recado para ex: 'Meu amor, segura a onda'

Lucas, então, falou sozinho. "Ai, meu amor, segura a onda aí, vai. Está muito difícil, mas vocês me dão força".

Há alguns dias, Camila Moura desabafou como tem sido o processo de ver Lucas Henrique cada vez mais próximo de Pitel.

A ex do participante detalhou como está sendo o processo. "Fiquei o dia hoje mais reservada, mais off. Foi dia de terapia, dia de rever algumas coisas, de mexer em feridas. Tem sido um processo muito doloroso, as coisas seguem se encaminhando para um cenário trágico e, hoje, eu tive que tomar algumas decisões importantes para o meu futuro", revelou nos stories do Instagram.

A professora de história reforçou que está sendo difícil, mas vai passar: "Não é fácil, é difícil. A dor de amor passa".

Na manhã de quinta-feira (7), ela contou porque foi internada na quarta-feira (6).

A professora de história disse que teve uma crise de infecção urinária. "Fui internada de manhã, cheguei em casa a tardinha. Explicar rapidamente o que aconteceu comigo. Eu tive uma crise de infecção urinária provocada por desnutrição, estou comendo pouco, e desidratação. Acordei de manhã e não consegui urinar, a bexiga foi doendo", explicou nos stories do Instagram.