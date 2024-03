Ísis mata charada e confirma que Cris cometeu crime em 'Elas por Elas'

A veterinária pede para assistir os vídeos de segurança do local. "A mulher que espalhou as fake news esteve aqui com uma pessoa que eu conheço. Eu queria conferir as imagens da câmera. O seu sistema grava?", pergunta ela para uma funcionária.

A moça permite que Ísis veja as imagens. "Grava sim. Você sabe o dia?", questiona.

Com isso, a sobrinha de Marlene (Maria Ceiça) vê Cris entregando um envelope com dinheiro para Júlia. "São elas! Peguei ela! A Cris pagou a Júlia!", confirma.

Cris (Valentina Herszage) é pega no flagra em 'Elas por Elas' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.