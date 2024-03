Saryne: 'Fernanda faz jogada genial ao colocar toda a casa no Tá com Nada'

"Esse foi um assunto muito falado nessa temporada. Nas outras, a gente não via muito", disse Bárbara Saryne, que questionou as intenções da sister.

"Gostaria que tivesse sido de propósito. Acharia genial. Porque a Yasmin prometeu tanto fazer isso, e não fez, então quem teria feito era a Fernanda [?] Mas intencionalmente ou não, pelo menos o resultado a gente tem".

A comentarista ainda disse que a comemoração dos brothers após a decisão, em especial de Alane, soou incoerente e desrespeitosa com a produção e o público.

O Tá Com Nada tem que ser sério, algo que os participantes temam e que, se quiserem colocar de propósito, que saibam que vai gerar uma confusão, vai ter um estresse. Porque se não, fica alto muito bobo do jogo. Sou a favor do Tá Com Nada ser o mais difícil possível, para que tenham consequências no dia a dia da casa Bárbara Saryne

Chico Barney acrescentou que os brothers deveriam ficar sem produtos de limpeza e higiene, bem como cigarros e outros itens que dificultassem ainda mais a rotina.

"Essa dinâmica existe para deixar os participantes fragilizados emocionalmente, brigarem entre si, focarem paranoicos", disse. "Se eles não ficam ofendidos, levam tudo na esportiva, por que existe? Eles precisam valorizar o programa no qual estão."