Davi se irrita com Tá Com Nada do BBB e culpa sister: 'Branquela'

Davi reclamou hoje (7) sobre a casa do BBB 24 (Globo) estar no Tá Com Nada e criticou Yasmin Brunet.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Quarto Fadas, Davi reclamou com Beatriz sobre o novo status da casa, que só tem acesso a alimentos limitados. "Mexeu com comida, f*deu", afirmou.