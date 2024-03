Boing Boing atualiza estado de saúde: ' Nunca tinha passado por algo assim'

Depressão pós-cirurgia: "Descobri que isso que eu estava sentindo era comum quando finalmente consegui contar o que sentia para as enfermeiras. Elas me falaram que ouviam muito isso das pacientes. É tipo uma depressão pós-parto, nas devidas proporções. O médico me disse que é uma reação que não tem como controlar, que tem a ver com a anestesia e o nível de cortisol que o corpo libera após a cirurgia. Mas vai passar"

Boing Boing estava com o emocional totalmente abalado: "Por mais que tudo tivesse ocorrido bem na cirurgia, quando fui para o quarto, me senti apática, não demonstrava reação a nada, nem à dor, não falava e não queria comer. Só me sentia muito cansada e tinha muitos pensamentos de morte na cabeça"

Procedimentos duraram seis horas: "Foi uma cirurgia bem grande. Eu estava com prótese rompida. Foram dois cirurgiões. Eles tiveram que limpar toda a área porque o organismo fica todo inflamado. Também, fiz lipo praticamente no corpo todo. E fiz Argo Plasma, que é um jato de plasma que retrai toda pele que ficaria flácida. Ah! E coloquei enxerto de gordura nos quadris para ficar silhueta de violão. Foi a maior cirurgia que eu já fiz. Sete horas"

Uso de fralda: "A recuperação é a mais demorada e lenta pelo tamanho mesmo da cirurgia. Continuo usando fralda porque segue vazando muito líquido do dreno. Também me sinto ainda meio fraca, até porque tomo muitos remédios. Como estiquei o máximo que pude da pele dos seios, não posso fazer nenhum movimento e dependo de ajuda para tudo. Consigo comer sozinha, mas não consigo me vestir e tomar banho sozinha. Passo a maior do tempo semi sentada, dormindo na mesma posição, de barriga para cima"

Melhorando a cada dia: "Os hematomas já desapareceram. Continuo bastante inchada na região da cintura e ainda estou com pontos, mas cada dia me sinto melhor"

Não descarta uma nova cirurgia no futuro. "Antes eu apoiava, 'bota mesmo (silicone)'. Hoje recomendo a pessoa pensar muito se vai estar disposta a passar por isso. Mas aprendi que nunca devemos dizer nunca. Só sei que não pretendo fazer uma nova cirurgia tão cedo".