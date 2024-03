BBB 24: 'Vou chamar de Judas', dispara Leidy sobre sister

Nesta tarde (7), no Quarto Fada, Leidy Elin conversou com Giovanna e Raquele. A sister comentou que descobriu o que Alane falou para Bin durante a festa. E que se tiver a oportunidade, chamará ela de Judas no Sincerão.

O que aconteceu

"Ela foi falar pra ele que não foi pra defender ela não. Eu falei exatamente assim pra ela: 'Pra defender você e a Yas', tá gravado, quando vocês saírem vocês veem", contou a trancista.