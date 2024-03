Fernanda chora e desabafa com Pitel em festa: 'Chegando no meu limite'

Durante a festa do Líder Lucas Henrique no BBB 24 (Globo), Fernanda chorou e desabafou com Pitel sobre o seu momento no jogo.

O que aconteceu

Fernanda conversou com Pitel afastada da pista de dança: "Estou chegando no meu limite, Pitel. Ainda não cheguei, mas estou chegando."