Fernanda fala sobre Davi limpar a casa: 'Mais fácil colocar uma diarista'

No BBB 24 (Globo), Fernanda e MC Bin Laden conversaram sobre o comportamento de Davi e o fato de o brother sempre estar cuidando e limpando a casa.

O que aconteceu

No papo, Bin afirmou que a questão de Davi sempre limpar a casa pode contar fora do programa. Fernanda discordou e afirmou que, se for por isso, é melhor contratar uma diarista.