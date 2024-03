Davi se revolta com a casa no Tá com Nada e reclama de rival: 'Raiva'

No BBB 24 (Globo), Davi reclamou sobre a casa estar no Tá com Nada e da comida que foi confiscada pela produção do programa — além de expressar sua raiva de alguns participantes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os participantes foram parar no Tá com Nada depois de estourarem o Vacilôlmetro, que soma as infrações cometidas na casa. Na festa do Líder Lucas Henrique, Fernanda levou uma punição e perdeu estalecas.