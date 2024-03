BBB 24: Davi se emociona e faz declaração para Isabelle

Mas te admiro muito, olho para você e me sinto feliz... Quando você canta comigo, os momentos que a gente passa aqui na casa. Eu te respeito muito mesmo. Eu vejo que você fala as coisas para meu bem, me chama atenção e tal. Isso para mim é muito bom. Vejo que se preocupa comigo e isso me faz te amar cada dia mais, mas te amar não é com intenção. Davi

Isabelle completou o brother: "É um te amo de irmão, de amigo. Eu não sei como o Brasil enxerga minha amizade com você, mas é forte. Eu te conheço só tem dois meses, você entrou comigo e a gente viveu muita coisa."

Davi também relembrou o momento em que sentiu excluído pela casa, exceto pela manauara: "Você esteve do meu lado nos dias mais difíceis aqui dentro, sabe? Eu quero ver você do meu lado porque foi a pessoa que ficou comigo. Isso me tocou muito. Quando a casa toda me abandonou, eu vi você ali"