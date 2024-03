Brothers especulam sobre Tá com Nada: 'Vai ser um dia só, vai dar m*rda'

Isabelle sugeriu que a produção faria a reposição dos alimentos diariamente. Giovanna concordou.

Após cunhã conversar com Davi a respeito, o aliado rebateu: "Então, vai ser um dia só. Vai dar m*rda. Será que vão repor todo dia?".

O baiano continuou: "Isso vai dar problema porque é f*da, vai mexer com a fome. Se todo mundo tivesse feito [tudo certo desde o começo], a gente não estaria [no 'Tá com Nada']. Vai ferver as coisas, a gente vai ficar à flor da pele. Comida mexe com emocional, mexe com tudo".

Isabelle acrescentou: "Fome me deixa muito irritada".