Kirsten Dunst revela apelido pejorativo que odiava no set de 'Homem-Aranha

Kirsten Dunst, 41, que interpretou Mary Jane, par romântico do herói na trilogia de Homem-Aranha dos anos 2000, falou sobre brincadeira pejorativa que sofreu durante as gravações.

O que aconteceu

A atriz indicada ao Oscar, revelou que era chamada de "patricinha" por colegas de elenco e até pela equipe de gravação. "Era uma piada, mas às vezes eles me chamavam de 'patricinha' até no walkie-talkie." Ela recorda a forma esnobe com que se referiam a ela. "'Precisamos da patricinha'", fala imitando o tom.

"Mas eu nunca disse nada... Mas, não me chame assim", falou em uma entrevista à Marie Claire britânica. Kirsten contou se arrepender de não ter se defendido do apelido que sentia ser pejorativo.