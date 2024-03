Alane recebe nova estalecada e Beatriz adverte: 'Você dá argumento'

Alane e Beatriz conversaram no jardim do BBB 24 (Globo) sobre uma nova estalecada que a sister recebeu, após a casa ir para o "Tá com Nada" e as punições serem zeradas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane levou a chamada da produção por ter desenhado a letra "A" na goiabada.