Adriana Bombom dá detalhes de como manter 10% de gordura corporal

Adriana ainda confessou querer manter a aparência jovial. "Quero amadurecer com saúde e disposição, mas também com uma aparência jovial. E nada melhor do que fazer tratamentos que tonifiquem e levantem tanto os músculos da face quanto do corpo".

Mesmo com os cuidados corporais, ela segue a rotina de treinos e alimentação regrada com foco. "É claro que, além dos tratamentos estéticos, na Rio Arte, tem muita malhação com meu personal e os cuidados com a rotina".