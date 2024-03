Xuxa diz que pediu para Senna não correr em última ligação ao piloto

No dia seguinte, no dia 1º de maio de 1994, o piloto morreu ao bater o carro em uma barreira de concreto no Grande Prêmio de San Marino, na Itália.

Xuxa contou como foi descobrir que o piloto morreu após sofrer um acidente. "Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até as três da manhã naquele dia e fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna tinha sofrido o acidente", relembrou Xuxa.