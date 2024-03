'Vou falar assim, sou preto e sou médico', comentou Davi sobre seu sonho

No banheiro, após Isabelle tomar banho, ela e Davi ficaram conversando sobre a vida passada e o futuro dos brothers. O motorista de aplicativo expôs as dificuldades que teve para estudar e observou que existem poucos médicos negros no Brasil.

O que aconteceu

"É difícil você ver uma pessoa negra ser médico. É difícil você ver um negro ser médico hoje, é difícil. Você vai ver negro sendo médico, sim, mas é raro. É muito raro", disse Davi.