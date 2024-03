'Todos os momentos foram difíceis para mim aqui no BBB', desabafou Davi

O Davi ainda relembrou os paredões que enfrentou e os plantões no Big Fone.

"Eu sou de um jeito aqui na casa e as pessoas me enxergam de um jeito totalmente diferente. Acham que eu faço as coisas por interesse, acham que eu faço as coisas para poder escapar do paredão", continuou o brother.

"Conviver com essas pessoas é totalmente dificil", disse Davi.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o mais odiado da casa?

