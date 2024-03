'Todo mundo nu'; público se diverte com fala de Frida em 'Família É Tudo'

No terceiro capítulo da novela "Família É Tudo" (Globo), Frida Mancini (Arlete Salles) comemorou seu aniversário com uma festança em um cruzeiro.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A irmã de Catarina (Arlete Salles) preparou uma festa à fantasia no navio. "Eu tô rindo mais do que imaginava com essa festa no navio. A Frida se agarrando no peitão do bigodudo, a Catarina fazendo comentário de crente", se divertiu um usuário do X (antigo Twitter).