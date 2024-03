Tinha o patriarcado e a força do ciclone no caminho para o Bikini Kill

Ramona* enfrentou o patriarcado nesta terça (5) para ver "A" banda punk feminista. Um ex-marido que decide a hora e o dia que quer para ser pai a fez atravessar a cidade com a chuva vinda de um ciclone extratropical na hora do rush, mas ela venceu.

Pegou o último acorde da última banda de abertura, às 21h10. O Audio ainda meio cheio. Deu para garantir um lugar no meio da pista, de onde dá para ouvir melhor o som. E lá ficou esperando o Bikini Kill fazer o que toda uma geração esperou por três décadas: colocar as garotas na frente.

Não que hoje ainda precisasse, já que a plateia ali era maciçamente de meninas empoderadas, era o que Ramona estava pensando quando o coro começou no meio do show: "Girls to the front! Girls to the front!".