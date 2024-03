Resumo da novela 'Família É Tudo': veja capítulos atualizados de 07 a 16/03

Sexta-feira, 08 de março

Vênus se desespera com a notícia sobre Frida, e Tom tenta acalmá-la. Uma mulher faz uma previsão para Lupita. Luca pede para chamarem a polícia quando vê Electra. Guto se encanta por Lupita. Plutão e Murilo veem Electra ser levada pela polícia. Luca se angustia ao pensar no encontro com Electra. Vênus e Tom chegam ao porto, e vão falar com Hans e Catarina. Mathias se preocupa com a proximidade entre Vênus e Tom. Vênus procura por Frida no navio, e Tom a acolhe. Vênus convoca os irmãos para uma reunião. Jéssica teme pela segurança de Luca. Andrômeda, Júpiter, Plutão e Electra discutem ao se encontrar. Vênus anuncia aos irmãos o desaparecimento de Frida.

Sábado, 09 de março

Plutão, Júpiter, Andrômeda e Electra ficam em choque com a notícia sobre Frida. Brenda comenta com Ramón que apoiará uma reconciliação entre Paulina e Tom. Lupita afirma para Chantal que encontrou o homem de sua vida. Vênus assina os documentos indicados por Mathias. Tom troca mensagens com Vênus. Após dez dias do desaparecimento, a morte presumida de Frida é declarada, e Vênus fala com os irmãos. Os cinco irmãos comparecem à leitura do testamento de Frida. Paulina chega com os filhos, e Tom estranha o seu comportamento afetuoso. O advogado anuncia que os cinco irmãos terão de cumprir uma missão para ficar com o patrimônio de Frida.

Segunda-feira, 11 de março

Vênus questiona o advogado sobre a missão imposta por Frida para ela e seus irmãos. Tom se incomoda com o tratamento de Paulina. Mila implica com Lupita, e Guto fica contrariado. Júpiter acusa Hans e Catarina de terem falsificado o testamento da avó. Luca pensa em retirar a medida cautelar contra Electra. Mila se assusta com o comportamento de Hans ao questioná-lo sobre a morte de Frida e seu testamento. Paulina e Brenda confabulam contra Vênus. Tom vê Mathias com Gina. Leda convida Flávia e Carla para a missa de Frida. Lulu e Nanda se estranham na igreja. Tom revela para Vênus a traição de Mathias