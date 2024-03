Pitel questiona: 'Será que alguém traiu e virou assunto na internet?'

Traição foi o assunto principal do Quarto Gnomo antes do início da festa do Líder Lucas Henrique no BBB 24 (Globo), na noite de quarta-feira (6).

O que aconteceu

Pitel foi a sister que trouxe o assunto para o debate, quando eles falavam sobre como ficam sem saber notícias do mundo dos famosos quando estão confinados.