Daniel brinca com fogo e faz Antenor cair pra trás com revelação

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Taís, com uma falsa expressão de compaixão, conforta Zé Luiz e se despede do avô. Hermínia decide expulsar Taís do velório. Alice observa Bebel entrando no carro de Olavo e decide segui-los. Olavo adentra seu prédio com Bebel, deixando Alice irritada.

Mateus não aprova a presença de Ivan no albergue, mas Lúcia insiste que o jovem merece uma oportunidade. Gustavo solicita retornar para casa, mas Dinorá recusa. Cássio revela que Isidoro fez um testamento, onde Zé Luiz herda a maior parte e Clemente é designado como tutor do menino.

Taís considera insuficiente o montante de R$ 250 mil que está prestes a receber. Heitor arruma suas malas, deixa a casa e busca abrigo no albergue. Antenor convida Lúcia para visitar sua casa. Taís decide lutar pela guarda de Zé Luiz. Lúcia estranha o fato de o jantar na casa de Antenor ser black-tie.