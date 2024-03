Veteranos analisam nova geração do emo: 'Estão fazendo músicas divertidas'

Nos bastidores do I Wanna Be, veteranos do emo contaram a Splash o que acham da nova geração que surgiu com o ressurgimento do gênero.

Os americanos do The Used, que se orgulham de formar uma banda emo que nunca saiu de cena, dizem curtir os novos representantes do estilo. "Não somos chatos com música. Nós gostamos de tipos diferentes de música. Ouvimos de tudo, do pop ao metal, do hardcore ao emo", conta o vocalista Bert McCracken, que recentemente cantou em uma faixa de Demi Lovato.

O que importa é a música se conectar com você. Não importa o gênero, se é novo ou se é velho pra caramba. Se a música é boa e há uma conexão com você, então isso é tudo que importa. Dan Whitesides, baterista do The Used

Cameron Liddell, guitarrista do Asking Alexandria, também acha a nova geração "ótima". "As músicas deles são incríveis. Eu amo o que a Billie Eilish está fazendo e o som alternativo que ela está trazendo para a música pop. Acredito que está inspirando muitas pessoas. Muitas músicas do pop são um pouco parecidas, então o que Post Malone e Billie estão fazendo é ótimo."

O guitarrista Cameron Liddell, do Asking Alexandria, curte o momento no palco do I Wanna Be Tour, em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Os integrantes do NX Zero, banda precursora do emo no Brasil, veem com bons olhos a renovação do gênero e acredita que hoje há mais abertura para o estilo. " [Nos anos 2000] já se falava muito de desconstrução, então imagina hoje como a nossa cabeça está muito mais aberta. [...] [O emo] é algo tão genuíno que é gigante até hoje", diz Di Ferrero. O guitarrista Fi Ricardo vê uma renovação do público, a exemplo de fãs que hoje levam os filhos aos shows da banda. O grupo indica Day Limns, Bad Luv, Mayra e Dayseeker como novos representantes da música emo.