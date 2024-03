Não precisa ser famoso: quem pode votar no Oscar?

Uma lenda sobre o Oscar diz que, ao receber uma indicação em alguma categoria, a pessoa é automaticamente membro da Academia. No entanto, isso não é verdade. O que acontece é os indicados serem considerados a votantes, e não precisam de patrocinadores, mas ainda é necessária a aprovação.

Splash no Oscar

Acompanhe a live do Oscar no canal do YouTube de Splash e na home do UOL! Ela acontece no domingo, dia 10 de março, a partir das 20h. A transmissão conta com a presença de Roberto Sadovski, Flávia Guerra, colunistas de Splash, e a repórter Fernanda Talarico.