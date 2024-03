Mariana Polastreli se declara a Eduardo Costa em jatinho: 'Submissa a você'

Mariana Polastreli, 34, usou suas redes sociais na noite de hoje para fazer uma declaração apaixonada ao marido, Eduardo Costa, 45, enquanto estavam no jatinho do cantor.

O que aconteceu

A influenciadora publicou, no Instagram, registros ao lado do cantor no jatinho particular dele

Mariana se declarou ao sertanejo, dizendo ser submissa a ele: "Eu te amo, eu te honro, eu te respeito, eu te admiro, eu sou submissa a você desde o primeiro dia que nos conhecemos. Você me ensinou muito ao longo desses quase 3 anos. Eu renasci, ou me reencontrei, não sei explicar"