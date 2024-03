Michel chora ao ver vídeo de Wanessa após expulsão: 'Pessoa sensacional'

Michel, que foi eliminado ontem do BBB 24 (Globo), participou hoje do Café com o Eliminado no Mais Você:

Ele chorou ao ver o vídeo gravado por Wanessa Camargo após ser desclassificada do programa. "Acho que como eu vivi ali dentro, eu sei o que é estar ali e é muito difícil. [...] Wanessa era uma pessoa sensacional, acho que essa era a última coisa que ela queria. Acho que isso deve ter afetado muito ela. Coloquei ela nas minhas orações, espero que ela fique bem o mais rápido possível, se organize. [...] Isso abalou muito a gente."

O professor de geografia assistiu à sua briga com Bin Laden e disse que o músico foi "infantil". "Eu tô impressionado com minha calma ali. É um momento de muita tensão. Naquele momento, ele só queria gritar, não tava a fim de conversar. [...] Foi muito infantil quando ele saiu pela casa gritando. Se quer conversar, vamos sentar ali e conversar como dois adultos."