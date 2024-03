Kid Bengala passa por harmonização íntima: 'Grossura é mais importante'

Kid Bengala, 69, se rendeu a harmonização íntima e fez procedimento no Espírito Santo.

O que aconteceu

O ator pornô, conhecido pelo tamanho do seu órgão genital, viajou para Vitória, no Espírito Santo, para realizar o procedimento com o Dr. Pedro Sousa.

Em suas redes sociais, ele contou que decidiu fazer a harmonização íntima porque a grossura é mais importante para as mulheres do que o tamanho.