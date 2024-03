Fernanda diz que aliada 'quebra Davi fácil' no Paredão do BBB 24

A confeiteira tentou especular, citando o fato de Davi entrar na casa por escolha do público.

"Brasil escolheu ele e a Cunhã para estarem aqui", disse. "O Brasil escolheu o que era mais humilde e a que era mais cultural [?] Cunhã parecida ter a historia mais diferente de todas elas".

Sobre Michel, Fernanda disse que o brother se posicionava e "comprava" as discussões. "Talvez ele não brigasse do jeito que eles [público] querem", disse Yasmin. "Briga de humilhação".

"Se for isso, f*deu", respondeu Fernanda. "Exato. E é isso que eu acho que é", disse Yasmin.

Fernanda ainda especulou algumas formações de Paredão e disse que sua aliada, Pitel, "quebraria fácil" Davi, caso fosse para um Paredão triplo. "Qualquer um que vá ali [do Fadas] com Pitel cai. Mas depende do terceiro. Se tem um terceiro que não seja forte, o terceiro que vai sair. Um deles cai, fácil. Ela não acredita, eu acredito", disse.

A sister, no entanto, afirmou que o baiano é um dos "mais verdadeiros" do programa e indicou que outros brothers fazem uma "briga de câmera", citando Alane e Beatriz.