Ex-'Malhação' celebra crescimento da barba durante transição de gênero

O ator Benjamin Damini, famoso por atuar em "Malhação", da Globo, celebrou o nascimento da barba dois anos após iniciar processo de transição de gênero.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, o ator comemorou: "Atualizações sobre a minha barba que ninguém quer saber, mas eu vou atualizar mesmo assim. Aqueles três pelos eram de barba real mesmo, pois já cresceram e (estão) bem mais grossos que os outros".

Benjamin, antes conhecido como Bia, anunciou sua identidade masculina em 2020. "Meu nome de verdade é Benjamin e desejo ser tratado no masculino. Eu sou transexual e nem por isso nasci no corpo errado, ou odeio minhas genitálias, ou não me amo como eu sou", disse, na ocasião.