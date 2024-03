Enquete UOL BBB 24: amizade de Davi e Isabelle durará até o final?

Davi e Isabelle entraram no BBB 24 juntos, graças ao voto popular, e desde então se tornaram grandes amigos. Mas nos últimos dias, os dois se distanciaram um pouco devido aos acontecimentos na casa.

O que aconteceu

Apesar da amizade forte, Davi e Isabelle nunca concordaram com a forma de jogar um do outro. Mas até então, os dois conseguiam lidar melhor com essas diferenças.

As coisas começaram a mudar com os embates de Davi com Yasmin e Wanessa Camargo. Esse último, inclusive, chegou a ocasionar a desclassificação da cantora.