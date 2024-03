'Elas por Elas' 07 a 16/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Terça-feira, 12 de março

Giovanni afirma que Cris não saber o que é amor, e pergunta se Helena a ajudou em suas falcatruas. Lígia nota que Helena possui dois celulares. Giovanni procura Ísis, que aproveita a chegada de Marcos para despistar o rapaz. Helena aconselha Cris a como reconquistar Giovanni. Márcia visita Wagner. Mário e Natália conversam descobrem que Bruno era envolvido com contrabando. Pedro tem uma crise de ciúmes de Taís.

Quarta-feira, 13 de março

Taís repreende o marido. Jonas cede aos pedidos de Helena, depois que ela ameaça Adriana. Ísis conta para Adriana que Giovanni lhe pediu perdão. Adriana recebe a mensagem gravada por Jonas sob o comando de Helena, e Marlene desconfia. Vic engana Márcia para viajar sozinha com Nando. Mário sugere que Érica converse com Renée sobre Rico. Natália conversa com Lígia sobre Carol. Ulisses revela a Carol que conseguiu uma vaga para ela em um laboratório no Canadá. Jonas tenta escapar do cativeiro.

Quinta-feira, 14 de março

Jonas consegue pegar a chave da porta com Fagundes, mas Helena interrompe sua fuga. Cris consegue convencer Giovanni a se casar com ela. Marlene aconselha Adriana a desconfiar do vídeo que Jonas enviou. Natália exige saber por que Pedro esconde informações dela. Taís se desentende com Pedro e volta para a casa de Raquel e Evilásio. Mário deduz que Petrúcio Jardim é o pai de Roberto. Márcia e Renée discutem por conta de Vic. Carlinhos apoia a ida de Carol para o Canadá. Túlio avisa a Marcos que Míriam desapareceu.