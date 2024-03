'Davi, pode se despedir de Michel'; o discurso de Tadeu para 11ª eliminação

Que está na pista rodando o dia inteiro, que frita hambúrguer e cozinha pra ajudar na renda de casa, é guerreiro, é aguerrido. Mas isso não te coloca em gaveta nenhuma no BBB. A gente poderia falar desse mineiro que representa a luta de tanta gente. Também já foi motorista e também caixa de evento, operário de produção, cuidou de criança, foi animador de festa, é estudante de veterinária e professor de Geografia.

Nunca foi chamado de professorzinho, mas pouca gente sabe o professorzão que você é. O trabalho lindo que você já fez, inclusive em presídios. Mas isso não te coloca em nenhuma gaveta no BBB. Pra alcançar a reputação que você quer no BBB, talvez seja preciso fazer mais e na direção certa, isso vale pra todo mundo. Mas quem é capaz de fazer isso? Ajustar a rota no meio do voo?

Lembre-se, por que você entrou no BBB? Qual é o seu objetivo aí dentro? Você está se afastando do caminho certo ou está indo certinho para o destino que imaginou? Isso vale para todo mundo, repito, se está na rota, acelera, vai com tudo. Se não está, ainda dá tempo de apontar para o rumo certo. Qual impressão você vai deixar aqui?

Mais cedo ou mais tarde, essa sua reputação vai ser colocada para jogo. Para você que sai hoje, eu digo que você pode achar que está certo, porque você já teve sinais que indicavam que você estava certo. Os acontecimentos podem parecer uma resposta para você. Já chegou a hora de saber a verdade definitiva. E hoje o resultado vai surpreender muita gente.