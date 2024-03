Com câncer, Anderson, do grupo Molejo, é internado com fortes dores

A assessora afirmou que a equipe médica acredita que as dores estejam relacionadas com o câncer. "Ele fez uma semana de radioterapia. Após essa semana, foi fazer um show no interior do Rio de Janeiro, onde teve essa crise", contou ela.

Descoberta do câncer. Anderson descobriu o diagnóstico de um câncer inguinal, um tipo raro localizado na região da virilha e que pode afetar o pênis e o ânus. Ele foi diagnosticado em outubro de 2022. Em janeiro de 2023, anunciou que estava curado, mas precisou voltar a fazer o tratamento em maio do ano passado — desta vez, nos testículos.