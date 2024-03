BBB 24: Michel chora ao descobrir que foi eliminado em Paredão recorde

Décimo primeiro eliminado do BBB 24 (Globo), Michel participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e soube detalhes da votação do seu Paredão, que bateu o recorde de votos da edição.

O que aconteceu

No programa de Thaís Fersoza e Ed Gama, Michel descobriu que ficou em terceiro lugar no ranking dos eliminados pelo voto para sair, com 70,33% de média. Acima deles estão Marcus (84,86%) e Rodriguinho (78,23%).