MC Bin Laden aconselha Yasmin a não desistir do BBB 24

MC Bin Laden conversou com Yasmin após o resultado do 11º Paredão, que eliminou Michel do BBB 24 (Globo), e aconselhou a sister a não entregar o jogo.

O que aconteceu

Após mais um retorno de Davi do Paredão, Yasmin disse acreditar que Davi é um dos preferidos do público. A modelo afirmou no papo com Bin que deve sair na próxima semana.