Lucas fala sobre a esposa no BBB 24: 'Pessoa que mais amo na vida'

O papo teve início quando Buda falou sobre enfrentar as próximas berlindas: "Nessa altura do campeonato, eu já não estou com medo de ir para o Paredão."

O brother seguiu: "Se tiver que brigar, vou brigar. Se tiver que me indispor com alguém, vou me indispor. Porque não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém."

Eu não passo a mão na cabeça da minha esposa, a pessoa que mais amo nessa vida. Quando ela erra, falo para ela exatamente onde errou. Lucas Henrique

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o mais odiado da casa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

