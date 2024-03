Leidy diz que não deixará de votar em Davi: 'Ninguém mandou me irritar'

Leidy expôs a sua visão: "Sabe o que eles falam? Que o Davi voltou e todo mundo vai mudar com ele... Mas eu vou continuar na mesma pegada que estou."

Vou falar igual o Rodriguinho: Davi Futebol Clube. Ninguém mandou ele me irritar, eu estava na minha. Não tinha nada contra ele, agora eu tenho. Leidy sobre Davi

Lucas também opinou: "No dia que eu encher o saco e paciência, sabe o que eu vou fazer? Vou para o Paredão com ele! Em algum momento do jogo vou ter que ir para o Paredão com ele. E aí ou ele sai, ou eu saio."

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o favorito ao prêmio milionário? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

