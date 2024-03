BBB 24: 'João Gomes tem uma voz de Cid Moreira', avaliou sister

Ao acordar no Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), os brothers Fernanda, Pitel e Bin conversaram sobre a música do toque de despertar desta quarta-feira (6). Nesse momento, a confeiteira comparou a voz do cantor João Gomes com a do apresentador Cid Moreira.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O toque de Despertar foi ao som de "Americana Na Vaquejada", interpretada por Nattanzinho e Grandão Vaqueiro, e "Na Ponta do Pé", na voz de Nadson O Ferinha.