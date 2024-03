BBB 24: Alane disse que se ganhar o líder indicará Leidy

Em uma conversa, que aconteceu hoje (6), na área externa da casa do BBB 24 (Globo), Alane e Bia discutiram sobre o comportamento de Leidy depois da briga do Sincerão. A bailarina está chateada com a atitude da trancista e mencionou que, se ganhar o líder, pensa em indicar Leidy para o Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane e Bia tentaram se desculpar com Leidy por terem compartilhado o jogo dela com Davi, mas as sisters não tiveram sucesso. A trancista está evitando a dupla na casa e já deixou claro que não quer mais jogar com elas.