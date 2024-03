Após chegar da Guatemala, Lupita consegue novo emprego inesperado

No capítulo de quarta (06), da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), Mathias simula ciúmes ao descobrir que o homem que está com Vênus é Tom. Hans assegura a Catarina que não colaborará com seus primos, caso seja o herdeiro de Frida.

Vênus recorda para Bia o flagrante da suposta traição de Tom. Electra deixa a penitenciária. Luca fica abalado ao falar sobre Electra com Wilson. Marieta repreende Júpiter por se recusar a visitar a irmã na casa de Nanda.

Mila avisa a Hans que contratou uma nova secretária para Júpiter. Lupita chega da Guatemala para trabalhar na Mancini Music. Uma intensa tempestade se aproxima do navio onde Frida, Catarina e Hans estão. Vênus tenta persuadir Andrômeda a visitar Electra.