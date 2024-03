Yasmin pede para ir ao paredão, sem saber que essa é a vontade do Brasil

Para Bárbara, Yasmin só tem a perder se continuar participando do reality apresentado por Tadeu Schmidt, 49. "Ela só se queima cada dia mais, não faz nenhuma jogada, não tem coragem de peitar ninguém... Quando a Wanessa ainda estava lá, pensávamos que era ela quem segurava a Yasmin. [Mas] agora a Wanessa já saiu, e o que a Yasmin tem de novo?"

A apresentadora reforçou que a filha de Luiza Brunet ficou muito aquém das expectativas que o público do BBB colocava nela. "A Yasmin é uma decepção no jogo. Antes de ela entrar, imaginávamos que seria polêmica, que ia causar. Eu esperava ver aquela mulher segura do Instagram, mas acabei conhecendo uma mulher muito insegura, que precisa da aprovação de todo mundo o tempo inteiro."

Sem jogo duplo, Davi faz o que o público quer ver no BBB 24, opina Saryne

A enquete realizada por Splash aponta para Michel, 33, como o mais provável eliminado do BBB 24 (Globo) nesta terça-feira (5), com 76,64% das intenções de voto. Na sequência, vêm Davi, 21, e Alane, 24, respectivamente com 21,79% e 1,57%.

Bárbara Saryne entende que o motorista de aplicativo é o competidor que há tempos a audiência queria ver dentro do BBB. "O público pedia muito um participante que tivesse posicionamento, que fosse corajoso, que estivesse ligado no jogo - e o Davi é tudo isso. Isso faz com que as pessoas criem uma identificação [com ele]."